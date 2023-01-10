МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компания британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Orbit сообщила, что ее ракета-носитель, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию", — написала фирма в Twitter.

Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту с самолета Boeing-747 в Великобритании.

Сам самолет благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем, сообщила компания.