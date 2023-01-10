БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 янв — ПРАЙМ. Международный автомобильный мост через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ пользуется большим спросом у грузоперевозчиков, трафик через пункт пропуска "Кани — Курган" постоянно растет, сообщает правительство Амурской области. Китай ослабил коронавирусные ограничения для въезда россиян на автомобилях

Автомобильный пункт пропуска Кани-Курган перешел на круглосуточный режим работы 3 января в одностороннем порядке на российской стороне.

"За шесть дней границу через пункт пропуска Кани-Курган пересекло 917 единиц техники. Спрос на мост Амур у грузоперевозчиков большой, трафик по нему постоянно растет", — приводит слова губернатора Василия Орлов пресс-служба.

Сейчас, при условии круглосуточного режима работы, мост может обеспечить пересечение границы до 190 транспортных средств в сутки. Ночью движение по мосту приостанавливается. До утра специалисты занимаются таможенным оформлением транспорта и документов, отметил губернатор.

Пункт пропуска Хэйхэ продолжает работу без изменений, с 8.00 до 24.00 по амурскому времени. С 3 января заезд в многосторонний автомобильных пункт пропуска Кани-Курган осуществляется на основании данных электронной очереди. Пройти регистрацию и забронировать слот в электронной очереди можно круглосуточно за 7 суток до даты плановой поездки.