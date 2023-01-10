ЕРЕВАН, 10 янв — ПРАЙМ. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) в 2022 году увеличила перевозки грузов на 14,1%, пассажиров — на 15%, сообщила компания. РЖД развивают инфраструктуру Восточного полигона

"В 2022 году объемы осуществленных компанией "Южно-Кавказская железная дорога" грузовых перевозок составили 3,51 миллиона тонн, что превышает уровень 2021 года на 14,1%. По сравнению с 2021 годом в прошлом году было перевезено на 15% больше пассажиров. Инвестиционная программа компании выполнена в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспортном сообщении перевезена 451 тысяча тонн грузов, что превышает показатель 2021 года на 12,5%. "Рост экспортных грузоперевозок обеспечен преимущественно за счет промышленного сырья и грузов в контейнерах. В местном сообщении перевезено 2,144 миллиона тонн грузов, что превышает показатель 2021 года на 3,3%. В основном росту показателя способствовало увеличение перевозок промышленного сырья. В импортном сообщении обеспечен рост на 39,9% – более 906 тысяч тонн, в основном за счет привлечения на железную дорогу дополнительных объемов зерновых, нефтеналивных и промышленных грузов", — заявили в компании.

В ЮКЖД отметили, что за счет увеличения привлекательности железнодорожных перевозок увеличилось и количество пассажиров. "В 2022 году компанией была перевезена 501 тысяча пассажиров, что больше аналогичного показателя 2021 года на 15%. В том числе в международном сообщении перевезено 58,2 тысячи пассажиров, а в местном сообщении – 442,7 тысячи пассажиров", — заявили в пресс-службе.

Объем инвестиций ЮКЖД за 2022 год выполнен в полном объеме – 3,8 миллиарда драмов (9,62 миллиона долларов). При этом инвестиции в инфраструктуру составили порядка 2,9 миллиарда драмов (7,34 миллиона долларов), в подвижной состав – порядка 900 миллионов драмов (2,27 миллиона долларов).

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.