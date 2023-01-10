МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01 для отечественного пассажирского самолета Ил-114-300, это важный этап в сертификации воздушного судна, сообщает ведомство. Лоукостер "Победа" получил сертификат разработчика авиатехники

"Росавиация выдала АО "ОДК-Климов" сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01. Получение разработчиком двигателя сертификата типа является важным этапом в продолжающейся сертификации самолета Ил-114-300", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что ТВ7-117СТ-01 — авиационный турбовинтовой двигатель со свободной турбиной, предназначенный для использования в составе силовой установки самолета Ил-114-300. Создан на базе двигателя ТВ7-117С/СМ с улучшенными характеристиками, модернизированным цифровым блоком управления двигателем БАРК-65СМ и адаптирован под новый воздушный винт АВ112-114 разработки АО "НПП "Аэросила", который также проходит сертификацию в Росавиации.

В дальнейшем, добавляет ведомство, разработчик двигателя планирует проведение сертификационных работ по расширению эксплуатационных характеристик двигателя, а также сертификацию модификации двигателя ТВ7-117СТ-02 для применения в составе силовой установки самолета ТВРС-44 "Ладога".

Пассажирский самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114 и планируется для эксплуатации на местных воздушных линиях.