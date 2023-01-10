МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, которое ранее приостановили с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса России. Оператор спрогнозировал рост энергопотребления в России до 2028 года

В ночь на вторник министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 10 января с 4.00 до 16.00 мск.

"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сообщили в министерстве.