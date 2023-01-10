МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Восточная стивидорная компания" (морской контейнерный терминал ВСК, входит в группу Global Ports, расположен в порту Восточный в Приморском крае) подписала соглашение с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и стала резидентом свободного порта Владивосток, сообщила группа. Терминалы "ДелоПортс" обработали рекордные объемы контейнеров и зерна

"Документ подписан в рамках реализации долгосрочного проекта по расширению инфраструктуры и увеличению пропускной способности ВСК, которая является вторым по контейнерообороту терминалом в Дальневосточном морском бассейне и в России. В рамках инвестиционной программы группа планирует провести глубокую модернизацию существующих мощностей: капитальный ремонт железнодорожного, причального фронтов, складского комплекса, закупку современного высокопроизводительного оборудования", — говорится в сообщении.

Также планируется строительство контейнерного терминала на прилегающей к ВСК территории общей площадью 47 га, которую группа приобрела в октябре 2022 года. Отмечается, что при благоприятной рыночной конъюнктуре в течение первых трех лет инвестиционной деятельности ВСК в статусе резидента порта Владивосток объем капвложений может составить не менее 31 миллиарда рублей.

Увеличение пропускной способности будет поддерживать долгосрочный рост контейнерного рынка и внешней торговли России через порты Дальнего Востока. Реализация проекта позволит увеличить суммарную мощность терминала в 2,5 раза – до 1,7 миллиона TEU в первой половине 2030-х годов, создать 1400 новых рабочих мест в регионе и увеличить поступления в бюджет.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в рамках соглашения окажет Global Ports как инвестору содействие во взаимодействии с органами власти всех уровней, общественными организациями и объединениями по вопросам, связанным с реализацией проекта, а также в привлечении финансирования. Как резиденту порта группе будут доступны налоговые льготы и преференции, в частности, по налогу на прибыль и уплате страховых взносов.

Основным акционером Global Ports является группа компаний "Дело", крупнейший интермодальный контейнерный и портовый оператор в России (61,5%).