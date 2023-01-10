МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году поставили рекорд по перевозкам контейнеров за всю свою историю, отправив 6,521 миллиона TEU, сообщила компания. Армянская "дочка" РЖД увеличила перевозки грузов на 14,1 процента

"По итогам 2022 года контейнерные перевозки вновь на пике. Во всех видах сообщения отправили 6 млн 521 тысячи контейнеров TEU (+0,3%). Это рекорд за всю историю РЖД!" — пишет компания.

В частности, во внутреннем сообщении отправлено 2 миллиона 545,5 тысячи TEU (рост на 3,1%).

"Росту перевозок контейнеров способствовало развитие технологии их погрузки в полувагоны и организация движения сдвоенных поездов", — говорится в сообщении компании.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 4 миллиона 659,9 тысячи TEU (перевезено 66,8 миллиона тонн грузов, рост на 3,4%).

Рост по отправке показали: химические и минеральные удобрения (рост в 2,6 раза — до 139,5 тысячи TEU), зерно (на 63,6% — до 44,3 тысячи TEU), рыбная продукция (на 32,4% — до 38 тысячи TEU), стройматериалы (на 20,5% — до 180,7 тысячи TEU), химикаты и сода (на 2,9% — до 773,4 тысячи TEU), бумага (на 4,4% — до 374,9 тысячи TEU), остальные и сборные грузы (на 5,1% — до 186,1 тысячи TEU), нефть и нефтепродукты (на 12,4% — до 81,3 тысячи TEU), мясо и масло животное (на 9% — до 27,3 тысячи TEU), картофель, овощи, фрукты (на 12,9% — до 14,2 тысячи TEU), продукты перемола (на 9,1% — до 11,5 тысячи TEU), остальные продовольственные товары (на 30,2% — до 258,3 тысячи TEU).

Снижение отмечено по следующим позициям: лесные грузы (на 2,3% — до 585,6 тысячи TEU), промышленные товары (на 15% — до 429 тысячи TEU), метизы (на 10,8% — до 384,5 тысячи TEU), машины, станки, двигатели (на 5,3% — до 357,6 тысячи TEU), черные металлы (на 4,5% — до 237,2 тысячи TEU), автомобили и комплектующие (на 18,5% — до 222,7 тысячи TEU), цветные металлы (на 14,2% — до 131,2 тысячи TEU), цветная руда и серное сырье (на 15% — до 35,7 тысячи TEU).