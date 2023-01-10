Россия и Казахстан хотят увеличить число авиарейсов между крупными городами
Россия и Казахстан согласуют дополнительные авиарейсы между крупными городами двух стран
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает российский Минтранс.
Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
"Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.
"Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", — отмечает Минтранс РФ.