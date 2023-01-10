МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Россия и Казахстан будут развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска и согласуют дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города двух стран, сообщает российский Минтранс. Стало известно, какие блюда россияне выбирают в самолетах

Ведомство отмечает, что во вторник в Минтрансе России состоялась встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

"Обсуждались основные направления сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи транспортных ведомств двух стран – увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения, а также наращивание двусторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом", — говорится в сообщении.

"Отвечая на растущий спрос российского и казахстанского бизнеса на перевозки, стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана", — отмечает Минтранс РФ.