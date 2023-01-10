МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Wizz Air в конце января прекращает полеты из Кардиффа из-за экономических ситуации, сообщает британское отраслевое издание Travel Weekly. Посол Анголы призвал "Аэрофлот" возобновить прямые рейсы в Луанду

"Сложная макроэкономическая ситуация и высокие операционные расходы, в том числе на топливо, означают, что, к сожалению, мы не можем продолжать полеты из аэропорта Кардиффа", — приводит издание слова управляющего директора Wizz Air UK Марион Джеффруа.

Отмечается, что полеты из Кардиффа в Милан и Бухарест будут остановлены с 25 января, пострадавшим клиентам авиакомпания предложит несколько вариантов компенсаций: 120% возврат средств с выдачей купона авиакомпании, 100% возврат средств или вылет из другого аэропорта Великобритании.