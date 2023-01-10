МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Режим ограничения полетов в 11 российских южных и центральных аэропортов продолжают действовать, в случае изменений информацию разместят в публичном пространстве, заявили в пресс-службе Министерства транспорта страны. "Аэрофлот" и Azur air подтвердили новые правила въезда в Таиланд

"В настоящее время продолжают действовать ограничения в работе 11 аэропортов юга и центральной части России. Учитывая, что информация о продлении ограничений в текущих условиях носит производственный характер, она направляется в аэропорты и авиакомпании в установленном порядке для использования в работе", — сказано в релизе.

В ведомстве подчеркнули, что в случае появления принципиальных изменений в режиме работы аэропортов данная информация будет в обязательном порядке размещена в публичном пространстве, включая СМИ.