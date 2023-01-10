МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, нарастил поставки самолетов в 1,4 раза в 2022 году, число заказов увеличилось на 2,9%, следует из данных компании.

В прошлом году Boeing поставил 480 самолетов и получил заказы на 935 самолетов. В 2021 году заказы составили 909 самолетов, поставки — 340 единиц, говорится в релизе. Таким образом, поставки увеличились в 1,4 раза, заказы — на 2,9%.

Только за декабрь 2022 года число заказов Boeing составило 250. Поставки насчитывали 69 самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.