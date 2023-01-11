МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Участники проекта, в числе которых РЖД и "Трансмашхолдинг" (ТМХ), по запуску в России пассажирских поездов на водороде продолжают работу и планируют начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года, следует из комментариев, предоставленных компаниями РИА Новости. РЖД поставили исторический рекорд по перевозке контейнеров в 2022 году

Этим занимаются "Русатом Оверсиз" (структура Росатома), РЖД и "Трансмашхолдинг". Речь идет о создании пассажирских поездов на водородных топливных элементах. ТМХ ранее сообщал, что их эксплуатация должна начаться в Сахалинской области в 2024 году. Этот же срок в июне 2022 года подтверждал первый замглавы РЖД Сергей Кобзев на площадке Петербургского международного экономического форума. Он говорил, что к 2024 году на Сахалине появятся локомотивы на водороде для организации пригородных пассажирских перевозок.

"Проект предусматривает разработку, изготовление и поставку АО "Трансмашхолдинг" семи поездов. Подконтрольная эксплуатация первых двух составов в г. Холмск начнется в декабре 2025 года. Эксплуатация второй партии из пяти поездов начнется в г. Южно-Сахалинске в феврале 2027 года", — сообщили в РЖД РИА Новости в среду.

Там отметили, что запуск в эксплуатацию водородных поездов на Сахалине – очень сложный и наукоемкий проект. В нем предусматривается создание не только подвижного состава с водородными компонентами, но и специальной инфраструктуры для их экипировки, технического обслуживания и ремонта, а также мощностей по производству водорода и заправочных комплексов. Перевозки пассажиров на сети РЖД увеличились на 7,8 процента по итогам года

"В конструкции поезда предусматривается максимальное использование отечественных комплектующих, но на первом этапе будут использованы серийно изготавливаемые водородные топливные ячейки и система хранения водорода зарубежного производства. Решение по бизнес-модели проекта будет приниматься с учетом решений федеральных органов исполнительной власти", — добавили в РЖД.

Представитель ТМХ сообщил РИА Новости, что инжиниринговый центр "ТМХ Инжиниринг" продолжает работу по проектированию В-поездов, после чего будут осуществлены сборка и испытания опытного образца. "При положительных результатах испытаний опытного образца поставка на о. Сахалин первых двух составов и ввод их в эксплуатацию будут согласованы со всеми участниками проекта по результатам создания соответствующей инфраструктуры", — сказали в компании.

Собеседник подтвердил, что в рамках проекта планируется поставка семи составов водородных поездов.