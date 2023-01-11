РЖД с партнерами планируют запустить первые пассажирские поезда на водороде в 2025 году
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Участники проекта, в числе которых РЖД и "Трансмашхолдинг" (ТМХ), по запуску в России пассажирских поездов на водороде продолжают работу и планируют начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года, следует из комментариев, предоставленных компаниями РИА Новости.
Этим занимаются "Русатом Оверсиз" (структура Росатома), РЖД и "Трансмашхолдинг". Речь идет о создании пассажирских поездов на водородных топливных элементах. ТМХ ранее сообщал, что их эксплуатация должна начаться в Сахалинской области в 2024 году. Этот же срок в июне 2022 года подтверждал первый замглавы РЖД Сергей Кобзев на площадке Петербургского международного экономического форума. Он говорил, что к 2024 году на Сахалине появятся локомотивы на водороде для организации пригородных пассажирских перевозок.
"Проект предусматривает разработку, изготовление и поставку АО "Трансмашхолдинг" семи поездов. Подконтрольная эксплуатация первых двух составов в г. Холмск начнется в декабре 2025 года. Эксплуатация второй партии из пяти поездов начнется в г. Южно-Сахалинске в феврале 2027 года", — сообщили в РЖД РИА Новости в среду.
Там отметили, что запуск в эксплуатацию водородных поездов на Сахалине – очень сложный и наукоемкий проект. В нем предусматривается создание не только подвижного состава с водородными компонентами, но и специальной инфраструктуры для их экипировки, технического обслуживания и ремонта, а также мощностей по производству водорода и заправочных комплексов.
"В конструкции поезда предусматривается максимальное использование отечественных комплектующих, но на первом этапе будут использованы серийно изготавливаемые водородные топливные ячейки и система хранения водорода зарубежного производства. Решение по бизнес-модели проекта будет приниматься с учетом решений федеральных органов исполнительной власти", — добавили в РЖД.
Представитель ТМХ сообщил РИА Новости, что инжиниринговый центр "ТМХ Инжиниринг" продолжает работу по проектированию В-поездов, после чего будут осуществлены сборка и испытания опытного образца. "При положительных результатах испытаний опытного образца поставка на о. Сахалин первых двух составов и ввод их в эксплуатацию будут согласованы со всеми участниками проекта по результатам создания соответствующей инфраструктуры", — сказали в компании.
Собеседник подтвердил, что в рамках проекта планируется поставка семи составов водородных поездов.
https://1prime.ru/transport/20230111/839439660.html