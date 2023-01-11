МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Юристы Fesco изучают, как повлияет на международную деятельность компании решение об изъятии в пользу государства акций головной структуры группы, сообщил представитель Fesco. Терминал Fesco в Новосибирске увеличил обработку грузов на 14 процентов

Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства (головной компании группы Fesco) по иску Генпрокуратуры, заседание длилось более 14 часов, решение огласили в среду в 2 часа ночи, сообщал РИА Новости адвокат одного из ответчиков Зиявудина Магомедова Михаил Ошеров.

"Юристы компании изучают последствия принятого решения для международной деятельности компании", — сообщили в Fesco в среду утром.

Заседание суда длилось с раннего утра вторника и закончилось около 2 часов ночи. До позднего вечера ответчики заявляли ходатайства, однако почти все судья отклонила. Рассмотрение дела по существу заняло пару часов. Двум адвокатам вызвали в суд скорую помощь.

Ответчиками по иску замгенпрокурора выступали не только основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и их компании, но и другие акционеры, в том числе купившие бумаги после ареста Магомедовых. Среди них Михаил Рабинович и его партнер Андрей Северилов (владеют 26,5% и 23,8% акций Fesco соответственно), ряд компаний-акционеров. Fesco запустило интермодальный сервис в Москву через Находку

Судебное заседание началось с задержкой на час. Ответчики неоднократно просили отложить заседание и вызвать для дачи показаний директора кипрской структуры ДВМП Константина Привалова. Однако судья отказала во всех ходатайствах.

Тогда ответчики обратили внимание, что несмотря на то, что Мещанский суд Москвы конфисковал акции в рамках уголовного дела, прокурор пытается обратить эти же акции в доход государства "лишь с целью, чтоб данное решение вступило в силу раньше, чем приговор". Ответчики также указывали, что изменять приговор может только высшая инстанция: "Хамовнический суд не наделён правом изменять решение Мещанского суда или отменять его", — и просили приостановить производство по делу, так как предмет спора тот же, что и конфискованные акции при вынесении приговора. Судья снова отказала.

В свою очередь прокурор настаивал на разности правовых процессов, но не смог однозначно ответить на вопросы оппонентов, являются ли предметом иска те же акции, которые постановил конфисковать в приговоре Мещанский суд Москвы.

Мещанский районный суд в начале декабря отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова суд конфисковал пакет акций Fesco в пользу государства. Генпрокуратура подала новый иск по акциям Fesco

Оба брата Магомедовых были арестованы в 2018 году и с тех пор находятся под стражей. Прокуратура наложила арест на имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и предложила после решения суда не снимать арест, пока весь ущерб не будет покрыт. Forbes в 2019 году оценивал состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводил ему 185-е место в списке богатейших россиян. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.