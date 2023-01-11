МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Сертификат разработчика авиатехники позволит лоукостеру "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") самостоятельно разрабатывать документы для выполнения ремонтов и модификаций самолетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Росавиация выдала "ОДК-Климову" сертификат на двигатель для Ил-114-300

Росавиация в понедельник сообщила, что лоукостер получил сертификат разработчика авиатехники.

"В настоящее время из-за отсутствия технической поддержки от Boeing мы были вынуждены обращаться в сторонние организации для проведения ремонта авиатехники. Спрос на подобные услуги в текущих условиях высокий, что создает большую конкуренцию, увеличивая тем самым сроки ремонта, а также дополнительные денежные затраты для компании", — сказали в пресс-службе лоукостера.

"Сертификат разработчика авиатехники позволит нашей компании самостоятельно разрабатывать документы для выполнения ремонтов и модификаций самолетов. Это стало возможно благодаря накопленному опыту наших инженеров и специалистов, перешедших в нашу компанию из российского офиса Boeing", — пояснили там.

Таким образом, отметили в пресс-службе, лоукостер сможет повысить эффективность операционной деятельности за счет экономии денег и ускорения ремонта воздушных судов.

Ряд российских компаний на фоне сложностей с обслуживанием самолетов из-за западных санкций уже получили сертификаты разработчика — в частности, "ЮТэйр-Инжиниринг". О планах получить аналогичные сертификаты сообщали "Аэрофлот" и Azur air.

Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Кроме того, Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.