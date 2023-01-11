ВЛАДИВОСТОК, 11 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly запустит в июне регулярные рейсы, связывающие Владивосток с Сочи и Минеральными Водами, сообщил международный аэропорт Владивостока. Авиакомпания Hainan Airlines начала полеты по маршруту Хабаровск - Харбин

"Программа полетов запланирована на период с 10 июня по 27 сентября 2023 года. Рейсы на главный курорт Краснодарского края будут осуществляться из Владивостока два раза в неделю по средам и субботам в 05.20. В Минеральные Воды вылет будет выполняться один раз в неделю по понедельникам в 13.00. Время в пути составит порядка 10 часов", — сказано в сообщении.

Данный маршрут будет обслуживать лайнер Airbus А330-200.

Гендиректор iFly Кирилл Романовский отметил, что открытые летом 2022 года регулярные пассажирские перевозки из Владивостока в Сочи пользовались спросом среди жителей Приморского края.

"В предстоящем летнем сезоне мы расширим маршрутную сеть из Владивостока и предложим прямые рейсы в Минеральные Воды. Мы искренне надеемся, что популярные южные курорты будут востребованы и интересны жителям Приморского края. А благодаря программе субсидирования воздушных перевозок, авиакомпания сможет предложить льготные тарифы для ряда категорий пассажиров", — приводятся слова Романовского.

В Минеральные Воды и Сочи по субсидии смогут улететь пассажиры в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, а также инвалиды I группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства I, II групп и многодетные семьи.