КРАСНОДАР, 11 янв — ПРАЙМ. Очередь на Керченскую переправу выросла до 197 грузовиков из-за приостановки приостановки паромного сообщения в связи с погодой, заявили в оперативном штабе Краснодарского края. На Крымском мосту завершили установку пролета левой автодорожной части

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту.

Согласно сообщению, из-за погодных условий 10 января в пять часов 45 минут вечера приостановили работу паромной переправы, в следствие чего в среду в поселке Ильич в очереди находятся 197 автомобилей, в основном грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

"На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", — подчеркнули в штабе.

Министерство транспорта отмечало в мессенджере Telegram, что в среду по проливу действует штормовое предупреждение.