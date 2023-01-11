С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — ПРАЙМ. Погрузка на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в 2022 году снизилась на 2,6% в сравнении с предыдущим годом и составила 101,2 миллиона тонн, сообщает ОЖД. РЖД поставили исторический рекорд по перевозке контейнеров в 2022 году

"По оперативным данным, в 2022 году в границах Октябрьской железной дороги погружено 101,2 миллиона тонн грузов (минус 2,6% по сравнению с результатом 2021 года)", — говорится в сообщении.

В том числе погрузка химических и минеральных удобрений выросла на 9,5% — до 24,8 миллиона тонн, промышленного сырья — на 6,7%, до 2,3 миллиона тонн, лома черных металлов – в 2 раза, до 809,4 тысячи тонн, строительных грузов – на 2,4%, до 25,4 миллиона тонн, черных металлов – в 1,5 раза, до 715,2 тысячи тонн, цветной руды и серного сырья – на 10,2%, до 265,5 тысячи тонн.

При этом погрузка нефти и нефтепродуктов снизилась на 4,5% — до 10,2 миллиона тонн, железной и марганцевой руды — на 12,3%, до 22,7 миллиона тонн.

В декабре погрузка на ОЖД составила 8,4 миллиона тонн, что на 2,9% превышает показатель декабря 2021 года.

Тарифный грузооборот за 2022 год составил 177,3 миллиарда тонно-километров (минус 1,7% к 2021 году), грузооборот с учетом пробега порожних вагонов – 227,8 миллиарда тонно-километров (минус 1%).