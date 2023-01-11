КАЛИНИНГРАД, 11 янв — ПРАЙМ. Новое грузовое судно "Капитан Коковин" встало на морской путь в калининградском направлении, сообщил в Telegram-канале "Калининград СМП БалтЭкспресс". Судно Glory быстро сняли с мели в Суэцком канале

"Встречайте новичка на линии "СМП Балт Экспресс" — тх "Капитан Коковин". Погружено на терминале "Бронка" в Санкт-Петербурге 2500 тонн генерального груза и контейнеров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дедвейт судна — 3400 тонн, грузоподъемность — 3100 тонн, контейнеровместимость — 120 TEU. Сейчас "Капитан Коковин" находится в порту Бронка в Санкт-Петербурге и готовится к отправлению в Калининград. В регион он должен прибыть 13 января.

Морское сообщение с Калининградской областью начали активно развивать после обострения проблем с литовским транзитом из-за санкций Евросоюза. Литва с 18 июня 2022 года запретила провозить по своей территории в Калининградскую область стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Часть грузов разрешили завозить только по железной дороге. При этом были введены квоты для каждого вида товаров.

В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов.