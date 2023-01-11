МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Гражданин Германии Бенедикт Соботка подал иск на 4 миллиарда рублей к фигурантам дела о махинациях с акциями BelkaCar, следует из материалов дела, которые были оглашены в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следователя о заочном аресте предпринимателя Бориса Зимина*. Акции BelkaCar оценили в 567 миллионов рублей

"Бенедикт Соботка подал иск ещё в ноябре 2021 года и просит взыскать с виновных 4 миллиарда рублей", — зачитал материалы судья Алексей Криворучко.

Из ходатайства следует, что Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar", совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на сумму 567 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, соучастниками Зимина* являлись Ральф Новак и Ильнур Азмуханов, которые сейчас находятся под стражей.

Уголовное дело о махинациях с акциями BelkaCar, объединенное с делом Зимина*, было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.

Азмуханов — сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в РФ и также ставшей предметом разбирательств между бывшими партнерами; Кройхер в августе 2022 года был объявлен в международный розыск и заочно арестован Тверским судом Москвы.

Борис Зимин* — сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года, объявлен в международный розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента