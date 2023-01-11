МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте сына основателя компании "Вымпелком" предпринимателя Бориса Зимина*, который обвиняется в махинациях с 52 процентами акций компании BelkaCar на сумму 567 миллионов рублей, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Гражданин Германии подал иск по делу о махинациях с акциями BelkaCar

"Ходатайство следователя удовлетворить", — огласил решение судья Алексей Криворучко.

Из ходатайства следует, что Зимин* "в составе организованной группы с установленными участниками путем обмана Бенедикта Соботки, выраженном в умолчании фактов и преступном умысле по отчуждению простых акций кипрской компании BelkaCar", совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на 567 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении него было объединено с делом о предполагаемых махинациях с акциями BelkaCar, возбужденным в отношении коммерсантов Ральфа Новака и Фабиана Кройхера.

Дело возбуждено в отношении Зимина* возбуждено по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.

Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей (текст экспертизы есть в распоряжении РИА Новости), что и легло в основу фабулы. Акции BelkaCar оценили в 567 миллионов рублей

По данным следователя Зимин* находится за рубежом, в России инициировано его объявление в международный розыск. Прокурор поддержала ходатайство, а адвокат Александр Антипов возражал: он обратил внимание суда на то, что Зимин* давно живет в израильском городе Хайфа, и следователь мог уведомить его как защитника, так как его ордер находится уголовном деле уже полгода.

"Подзащитный не знал до 2019 года соучредителей фирмы BRAG и BelkaCar и тем более не знал, что между ними существуют разногласия", — отметил адвокат.

Ранее суд отправил в СИЗО Новака и Ильнура Азмуханова — сотрудника российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел Bryanston Resources AG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами; в России инициировано объявление Кройхера в международный розыск, он заочно арестован Тверским судом Москвы.

Борис Зимин* — сын основателя "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и Фонда некоммерческих программ "Династия" Дмитрия Зимина, скончавшегося в декабре 2021 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента