МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Планер импортозамещенного отечественного самолета SSJ New прибыл в Новосибирск для прохождения испытаний, которые выполняются для подтверждения его статической прочности и определения условий безопасной эксплуатации, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). "Победа" сможет сама готовить документы для ремонта самолетов

"Планер импортозамещенного самолета SSJ New, изготовленный в производственном центре корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") специально для прохождения статических испытаний, доставлен в Новосибирск. Сертификационные испытания будут проходить в отделении усталостной и статической прочности Сибирского научно-исследовательского института авиации (ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина", входит в состав ФГБУ "НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"), — говорится в релизе.

ОАК отмечает, что испытания планера самолета SSJ New выполняются для подтверждения его статической прочности и определения условий безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями авиационных правил. Проведение испытаний обусловлено конструктивными изменениями в крыле и фюзеляже самолета, а также установкой отечественного двигателя ПД-8 и шасси новой конструкции.

"Сегодня наш производственный центр в Комсомольске-на-Амуре отгружает уже второй планер для проведения наземных испытаний самолета SSJ New… Завершить первый этап статических испытаний в СибНИА мы планируем уже осенью этого года, полученные результаты наряду с итогами летных испытаний будут использованы для сертификации самолета в новом импортозамещенном облике. Получение от Росавиации соответствующих одобрений главных изменений в конструкцию планируется до конца 2023 года", – отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор корпорации "Иркут" Андрей Богинский.

На первом этапе статических испытаний в СибНИА будут испытаны на различные типы нагрузки крыло, фюзеляж, узлы навески стоек шасси, а также пилон и узлы крепления двигателя ПД-8.

SSJ New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ New запланирован на весну, сертификация — на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.