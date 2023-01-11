МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову закончить в течение месяца работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях. Путин призвал укреплять финансовый суверенитет России

"Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?" — заявил российский лидер в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства.

"Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока", — ответил Мантуров, но президента такой ответ не устроил.

"Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?" — настоял Путин.

"Есть", — сказал Мантуров.

В ходе совещания Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Россия будет повышать обороноспособность, заявил Путин

"На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет… Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год", — сказал он Мантурову.

Российский лидер пообещал главе Минпромторга лично обсудить с ним вопрос по производству воздушных судов сегодня или завтра.

"Поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем, поговорим или сегодня, или завтра еще", — сказал Путин.

Также президент поручил Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов.

"Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов", — заявил он.

Кроме того, Путин поинтересовался у вице-премьера, получил ли он письмо губернатора Петербурга Александра Беглова по проекту строительства речных пассажирских судов "Метеор". После доклада Мантурова президент спросил, получил ли вице-премьер письмо за подписью Беглова. Путин назвал объем дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета России

"Денис Валентинович, вы получили бумагу, которую я расписал вам? Она была мне направлена за подписью губернатора Петербурга и руководителя компании, которая производит "Метеоры", да? Там достаточно финансовоемкий проект", — спросил Путин.

"Подтверждаю, Владимир Владимирович", — ответил Мантуров.

Вице-премьер добавил, что Санкт-Петербург — один из лидеров по обновлению морского транспорта пассажирского. "С коллегами ведем постоянную работу, они активно пользуются мерами поддержки, в том числе по "Метеорам" и электрическим судам. По аналогии, как Москва сейчас уже закупает, тоже под Санкт-Петербург ведется работа", — добавил он.

"Хорошо. Там финансовые нужно инструменты отработать, чтобы у них заказ был своевременный", — ответил президент.