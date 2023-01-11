FlightAware: в США отложили1230 вылетающих и прибывающих рейсов из-за сбоя в системе NOTAM
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В США отложили более 1,2 тысячи авиарейсов, отменили 108 рейсов в связи со сбоем в системе оповещения пилотов, свидетельствуют данные сервиса FlightAware.
Отмечается, что на пятнадцать часов тридцать минут 1230 рейсов были отложены, 108 — отменены.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило наличие проблемы в системе оповещения пилотов NOTAM, которая может повлиять на полеты по всей стране. На этом фоне ведомство постановило отложить вылет всех внутренних рейсов до пяти часов вечера по московскому времени для проверки достоверности информации и безопасности передвижения по воздушному пространству.