МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Количество поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока в феврале 2023 года планируется увеличить до пяти с четырех нынешних, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Названы сроки запуска в России первых пассажирских поездов на водороде

Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась осенью 2022 года достаточно часто и даже на уровне президента России Владимира Путина. Савельев тогда говорил на одном из совещаний, что в сложившихся экономических условиях произошло изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Министерство и РЖД занимались выработкой мер для стабилизации ситуации с вывозом контейнеров.

"Технология погрузки в полувагоны показала свою эффективность и, как вы сейчас отметили, нам удалось существенно нарастить отправку контейнеров в полувагонах, тем самым заодно решив вопрос с загрузкой порожняка в обратном направлении после выгрузки угля в дальневосточных портах. В ноябре было отправлено 43 таких контейнерных поезда, а в декабре уже 121 поезд, то есть около 4 поездов ежесуточно, и мы планируем довести число поездов до пяти в феврале месяце", — сообщил Савельев на совещании у Путина с членами правительства.

Министр напомнил, что для стимулирования таких перевозок РЖД продлили скидку к тарифу на перевозку контейнеров в полувагонах до конца 2023 года.

Савельев отметил, что в декабре 2022 года были достигнуты рекордные суточные показатели в части вывоза контейнеров железнодорожным транспортом – 4318 контейнеров и из них 1088 контейнеров в полувагонах.

"Сегодня за сутки мы отгрузили 4200 контейнеров. Совместно с операторским сообществом и РЖД мы рассчитываем в текущем году обеспечить среднесуточный показатель вывоза контейнеров на уровне 4100-4300 контейнеров в сутки… Среднесуточный вывоз контейнеров с импортными грузами железнодорожным и автомобильным транспортом в декабре 2022 года составил 3713 контейнеров ДФЭ (TEU – ред.), что на 8,8% выше среднесуточного показателя в ноябре и на 18,7% выше среднесуточного показателя в октябре прошлого года", — рассказал министр.

Путин в конце ноября 2022 года на совещании отмечал, что ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в 2023 году будет только нарастать.