МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Перевозки на всех видах транспорта в новогодние каникулы выросли по сравнению с прошлым годом, транспортный комплекс отработал надежно, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. РЖД запустят литературный турпоезд в марте 2023 года

"Транспортный комплекс отработал достаточно надежно. Мы обеспечили полную потребность граждан и экономики в перевозках всеми видами транспорта", — заявил Савельев, говоря о работе транспорта в новогодние праздники.

С 1 по 8 января, отметил министр, несмотря на сложные погодные условия, воздушный транспорт перевез более 2,26 миллиона пассажиров, что на 11,3% больше, чем в прошлом году. Таких показателей, пояснил он, удалось достичь в том числе благодаря продлению мер господдержки авиакомпаний.

"Железнодорожным транспортом в дальнем следовании и в пригородном сообщении в праздники перевезено 17,6 миллиона пассажиров. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году", — отметил Савельев. По его словам, для обеспечения повышенного спроса было назначено более 1,3 тысячи дополнительных отправлений поездов.

"В период с 1 по 8 января морской транспорт перевез около 72 тысяч человек, что практически на 21% больше аналогичного периода 2022 года. Внутренним водным транспортом перевезено около 47 тысяч человек, что на 53% выше аналогичного периода 2022 года. Автомобильный транспорт, автобусы общего пользования перевезли в праздники более 163 тысяч человек, это на 5,7% больше аналогичного периода 2022 года", — сообщил министр.