МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Министр транспорта России Виталий Савельев попросил президента страны Владимира Путина сохранить до конца 2023 года три дополнительных контейнерных поезда в сутки в направлении Дальнего Востока при гарантированном вывозе угля. Путин поручил Мантурову завершить оформление заказов по воздушным судам

Савельев, выступая на совещании Путина с членами правительства в среду, сообщил, что проведенные работы по расширению Восточного полигона позволили увеличить его провозную способность к концу 2022 года до 158 миллионов тонн.

"С учетом роста провозной способности Восточного полигона мы просим вас поддержать решение о трех дополнительных контейнерных поездах, которые мы планировали с вашего разрешения использовать до конца января, продлить до конца текущего года. Мы рассматривали это предложение с Андреем Рэмовичем Белоусовым. Он нас поддержал. При этом мы сохраним гарантированный объем вывоза угля из Кузбасса, Хакассии, Якутии, Тувы и Бурятии как раз за счет дополнительных мощностей Восточного полигона", — сказал министр в среду.

Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась осенью 2022 года достаточно часто и даже на уровне президента России. Савельев тогда говорил на одном из совещаний, что в сложившихся экономических условиях произошло изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Министерство и РЖД занимались выработкой мер для стабилизации ситуации с вывозом контейнеров.

В частности, Минтранс в рамках совещания с президентом осенью прошлого года говорил об увеличении числа контейнерных поездов на востоке за счет снижения перевозок угля.

Путин по итогам совещания поручал правительству России и РЖД увеличить до конца 2022 года количество контейнерных поездов, следующих в восточном направлении, на три в сутки при снижении объемов вывоза угля в этом направлении не более чем на 800 тысяч тонн. При этом компания и кабмин должны по поручению Путина обеспечить вывоз не позднее 15 апреля 2023 года в восточном направлении допобъемов угля для компенсации снижения объемов.