МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Минтранс России не видит предпосылок для падения спроса на перевозки через порты Дальнего Востока и вместе с РЖД и российским бизнесом прорабатывает варианты увеличения импорта и экспорта в этом направлении, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев. Глава Минтранса попросил Путина сохранить контейнерные доппоезда в ДФО

Он выступал в среду на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Те мероприятия, которые мы уже реализовали, и которые планируем к реализации в ближайшее время, позволяют увеличить объем контейнеров в 2023 году более чем на 60% к объему 2022 года. Фактически сегодня речь идет о компенсации объемов перевалки ранее осуществляемой на северо-западе страны, и предпосылок к падению спроса на услуги ввоза и вывоза через порты Дальнего Востока мы не видим", — сказал Савельев.

Министр напомнил, что вся логистика перестроилась на восток.

"Именно поэтому мы сейчас совместно с РЖД и бизнес-сообществом прорабатываем дальнейшие варианты увеличения импорта-экспорта с учетом развития перевозок в полувагонах, проводимой реконструкции Восточного полигона и увеличения объемов приема-передачи через погранпереходы в восточном направлении", — сообщил министр.

Он добавил, что к середине апреля 2023 года планируется подготовить набор мероприятий, которые обеспечат ежесуточные отправки контейнеров с Дальнего Востока в объеме 6-6,5 тысяч TEU.