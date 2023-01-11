МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ryanair закрывает свою базу в аэропорту Брюсселя, сообщило в среду бельгийское агентство Belga со ссылкой на местный профсоюз ACV Puls. Пассажиропоток Ryanair превысил допандемийный рекорд

В сообщении говорится, что под угрозой могут оказаться 59 рабочих мест.

Ирландский лоукостер эксплуатирует два самолета, базирующихся в аэропорту Брюсселя.

Авиакомпания эксплуатирует 17 самолетов из второго бельгийского аэропорта Шарлеруа, расположенного к югу от Брюсселя. О закрытии этой базы не сообщалось.

Ryanair на момент написания заметки на запрос Reuters о комментарии не ответила.

Представитель аэропорта Брюсселя сообщил, что в настоящее время ситуацию не комментирует.