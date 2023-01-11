2023-01-11T17:24:32+03:00
2023-01-11T17:24:32+03:00
2023-01-11T17:24:32+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20230111/839447713.html
Ryanair закрывает базу в аэропорту Брюсселя, сообщили СМИ
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Ryanair закрывает свою базу в аэропорту Брюсселя, сообщило в среду бельгийское агентство Belga со ссылкой на местный профсоюз ACV Puls. В сообщении говорится, что под угрозой... ПРАЙМ, 11.01.2023
транспорт, бизнес, новости, бельгия, аэропорт брюсселя, ryanair
https://1prime.ru/images/83373/56/833735626.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83373/56/833735626.jpg
https://1prime.ru/images/83373/56/833735625.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83373/56/833735625.jpg
https://1prime.ru/images/83373/56/833735624.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83373/56/833735624.jpg
https://1prime.ru/transport/20230104/839390643.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ryanair закрывает свою базу в аэропорту Брюсселя, сообщило в среду бельгийское агентство Belga со ссылкой на местный профсоюз ACV Puls.
В сообщении говорится, что под угрозой могут оказаться 59 рабочих мест.
Ирландский лоукостер эксплуатирует два самолета, базирующихся в аэропорту Брюсселя.
Авиакомпания эксплуатирует 17 самолетов из второго бельгийского аэропорта Шарлеруа, расположенного к югу от Брюсселя. О закрытии этой базы не сообщалось.
Ryanair на момент написания заметки на запрос Reuters о комментарии не ответила.
Представитель аэропорта Брюсселя сообщил, что в настоящее время ситуацию не комментирует.