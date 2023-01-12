МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американские авиакомпании заявили, что в четверг рассчитывают вернуться к нормальной работе. Федеральное авиационное управление США (FAA) тем временем пытается выяснить причину компьютерного сбоя, из-за которого не состоялись рейсы по всей стране, и намерены принять меры, которые бы предотвратили повторение ситуации. Байден: Минтранс не знает, в чем причина сбоя в системе оповещения пилотов

Согласно FlightAware, в среду было отменено или задержано в США более 11 300 рейсов. Это первая подобная ситуация с внутренними рейсами в масштабах всей страны примерно за два десятилетия.

Крупные перевозчики, например Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, заявили, что в четверг операции должны вернуться в норму.

Из-за компьютерного сбоя в FAA аэропорты не могли обновлять предупреждения о безопасности, благодаря которым пилоты узнают о возможных опасностях — закрытии взлетно-посадочных полос, сбоях оборудования и строительных работах. В результате полеты временно прекратились.

Представители регулятора в предварительном анализе указали, что отследили проблему до поврежденного файла в базе данных. Свидетельств кибератаки не найдено, и расследование продолжается.

Согласно осведомленным лицам, пожелавшим остаться неназванными, из-за этого файла пострадали и основная, и резервная система.