МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минтранс РФ на фоне письма о проблемах с вывозом зерна из Крыма сообщил, что ограничений для грузовых автотранспортных средств через паромную переправу из республики в Краснодарский край нет, а ожидание перед погрузкой на паром составляет около суток, отмечается в сообщении пресс-службы. Крым получил дополнительные маршруты для транспортировки зерна

Как написала в четверг газета "Коммерсантъ", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о помощи с вывозом зерна и масличных из Крыма. Взрыв на Крымском мосту осложнил автомобильные отгрузки: Керченская паромная переправа в первую очередь используется для жизненно необходимых и скоропортящихся грузов, а сухопутный коридор через новые регионы — для военных нужд. Также для вывоза зерна и масличных в РССП попросили выделить вагоны.

"В настоящее время ограничения для грузовых автотранспортных средств, следующих через Керченскую паромную переправу из Республики Крым в Краснодарский край, отсутствуют. Всего на переправе курсируют 4 автомобильных парома. Срок ожидания грузовых ТС на накопительной парковке со стороны Крымского полуострова перед погрузкой на паром, в зависимости от погодных условий, составляет около суток", — прокомментировали ситуацию в министерстве.

В Минтрансе также напомнили, что для доставки сельскохозяйственной продукции возможно использование железнодорожного транспорта. "Ограничения на перевозку грузов данным видом транспорта по Крымскому мосту также отсутствуют", — уточнили в пресс-службе.

А в Минсельхозе РИА Новости ранее в четверг сообщили, что для вывоза зерна из Крыма организованы дополнительные железнодорожные маршруты.