МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Холдинг РЖД ввел подарочные карты на поезда в южные города России: цена фиксирована вне зависимости от даты отправления, билет можно купить в течении года и сдать его при необходимости, выяснило РИА Новости из информации, представленной к этому продукту. РЖД запустят литературный турпоезд в марте 2023 года

Холдинг ввел подарочные карты несколько лет назад. Их можно было купить на поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом и "Ласточку" с "Рускеальским экспрессом" Санкт-Петербург — Горный парк "Рускеала". Это были поезда непосредственно ОАО "РЖД".

Теперь список поездов расширен и купить "подарочные карты" можно и для поездок на поездах АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД), которая осуществляет почти все перевозки пассажиров в дальнем следовании в России. Среди маршрутов: Москва – Адлер и Москва – Кисловодск, то есть Юг России. Есть такие карты и на поезда ФПК между Москвой и Санкт-Петербургом.

СКОЛЬКО СТОИТ И КАК КУПИТЬ БИЛЕТ

"Карта предназначена на 2 поездки по выбранному маршруту "туда и обратно" и не зависит от стоимости билета на дату его оформления", — говорится в информации на сайте РЖД. В ФПК РИА Новости уточнили, что это могут быть и две поездки в разные даты по одному маршруту.

Цены на карты указаны в специальном разделе на сайте РЖД. Карта на билет для одного человека на поезд из Москвы в Адлер и обратно в купе стоит 16,5 тысячи рублей, в СВ – 27 тысяч рублей, из Москвы в Кисловодск и обратно – в купе – 14 тысяч рублей, в СВ – 30 тысяч рублей, из Москвы в Санкт-Петербург и обратно – в купе 9 тысяч рублей, в СВ – 14 тысяч рублей.

При этом на карте, где указано СВ, также значится через запятую "купе". Представитель ФПК пояснил РИА Новости, что обладатель этой карты может оформить билет как в купе, так и в СВ в зависимости от его желания или наличия мест.

"Пассажир при получении в подарок такой карты может самостоятельно выбрать класс обслуживания в зависимости от того, что ему больше нравится или от того, какие места есть в продаже на выбранную им дату", — пояснили в компании.

Карта не персонифицирована, то есть при ее покупке указывать, на кого будет покупаться билет, не надо. Данные пассажира потребуется вводить уже непосредственно при активации карты.

Активировать карту и использовать ее необходимо в течение 365 дней с момента покупки – года. В течении этого периода пассажир должен ее активировать и оформить билет на сайте РЖД в "личном кабинете". Представитель ФПК уточнил РИА Новости, что глубина продажи билетов – то есть на какую дату вы хотите купить билет – зависит от конкретно выбранного поезда.

"Глубина продажи билетов такая же, как и при обычном оформлении билета. Наличие карты на это не влияет. В течение года можно купить билет на ту дату, что есть на момент покупки в продаже", — сказали в ФПК.

РЖД на своем сайте также разъясняют, как активировать подарочную карту и купить билет. После указания соответствующего маршрута и типа вагона, предусмотренного подарочной картой, надо выбрать место в схеме вагона и нажать кнопку "продолжить". Далее в поле "пассажир" указать пассажира — владельца подарочной карты. В поле "проездная карта" из выпадающего списка значений выбрать соответствующую подарочную карту.

Если вдруг ваши планы изменились, то можно вернуть билеты, купленные по подарочной карте, чтобы затем оформить другие на удобные вам даты. Но, чтобы они "не сгорели", в правилах специально указывается временной срок, до которого это возможно сделать.

"Срок возврата билета для зачисления (возврата) поездки на карту – за 2 часа до отправления для всех карт", — пишут РЖД.

Однако случаи бывают разные, например, человеку просто потребовалось вернуть деньги за карту или за билет. Это железнодорожники также предусмотрели.

"До окончания срока действия карты можно вернуть ее и получить деньги. Получить их может как оформитель, так и тот, кому подарили карту", — рассказали в ФПК.