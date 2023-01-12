СибНИА: сотрудники начали монтаж стенда для сертификационных испытаний планера SSJ-New
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина начали монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New), сообщил РИА Новости в пресс-службе института.
"Планер SSJ-New сегодня был доставлен в СибНИА. Сотрудники начали монтаж испытательного стенда для проведения сертификационных статических испытаний планера", — рассказали в институте.
Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации, планер SSJ-New, изготовленный в производственном центре корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Новосибирск в среду.
Испытания в СибНИА должны подтвердить статическую прочность планера и определить условия безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями авиационных правил.
На первом этапе статических испытаний в СибНИА будут испытаны на различные типы нагрузки крыло, фюзеляж, узлы навески стоек шасси, а также пилон и узлы крепления двигателя ПД-8.
SSJ-New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ-NEW запланирован на весну, сертификация — на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.
https://1prime.ru/transport/20230112/839453737.html