МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. Чаплыгина начали монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 (SSJ-New), сообщил РИА Новости в пресс-службе института. В ОАК рассказали о готовности первого летного образца SSJ New

"Планер SSJ-New сегодня был доставлен в СибНИА. Сотрудники начали монтаж испытательного стенда для проведения сертификационных статических испытаний планера", — рассказали в институте.

Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации, планер SSJ-New, изготовленный в производственном центре корпорации "Иркут" в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Новосибирск в среду.

Испытания в СибНИА должны подтвердить статическую прочность планера и определить условия безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями авиационных правил.

На первом этапе статических испытаний в СибНИА будут испытаны на различные типы нагрузки крыло, фюзеляж, узлы навески стоек шасси, а также пилон и узлы крепления двигателя ПД-8.

SSJ-New — российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полет SSJ-NEW запланирован на весну, сертификация — на декабрь 2023 года, в перспективе – выпуск 20 самолетов в год.