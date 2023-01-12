СОЧИ, 12 янв — ПРАЙМ. Руководство компании Miray Cruises, в управлении которой находится лайнер Astoria Grande, осуществляющий морские круизы из Сочи на турецкое побережье, рассмотрит новое направление в Египет, сообщили журналистам в компании. Россияне активно бронировали туры на 2023 год в первые дни января

На сегодняшний день Astoria Grande — единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы за границу. В декабре минувшего года руководство компании впервые запустило зимние круизы с новогодней программой.

"Компания Miray Cruises рассматривает возможность увеличить вариативность маршрутов лайнера Astoria grande, который на текущий момент осуществляет круизы из Сочи в Турцию. В том числе мы изучаем другие популярные туристические направления, такие как Египет", — сказали в компании.

О датах и деталях нового маршрута пассажирам сообщат на сайте, в случае, если египетский маршрут будет утвержден.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019-м и в 2022 годах. Лайнер рассчитан на 1300 человек. В 2022 году сообщалось, что старт работы круизного лайнера Astoria Grande должен был состояться 2 апреля 2022 года, но в конце марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что круизы на новом судне перенесены на неопределённый срок. Однако 16 июля Astoria Grande все же прибыл в сочинской порт из Стамбула, чтобы совершить свой первый круизный рейс из олимпийской столицы по побережью Турции.