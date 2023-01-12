МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. РЖД в 2022 году отремонтировали более 4,8 тысячи километров пути, в том числе свыше 1,3 тысячи километров на Восточном полигоне, куда входят Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская (Транссиб) магистрали, сообщила компания. РЖД ввели подарочные карты с билетами на Юг России по фиксированной цене

"Более 4,8 тысячи километров пути отремонтировали на сети РЖД за 2022 год. Кроме того, уложили 2,2 тысячи новых стрелочных переводов… Несмотря на высокую загруженность Восточного полигона, в 2022 году там удалось обновить свыше 1,3 тысячи километров пути", — говорится в сообщении.

РЖД отмечают, что уделяют повышенное внимание участкам, где происходит интенсивное движение и пропуск тяжеловесных поездов. Там проведен усиленный капитальный ремонт: заменены рельсы, шпалы, стрелки и балласт, заасфальтированы переезды, обновлены резиновые настилы. За прошлый год таким видом работ РЖД обновили более 1,9 тысячи километров пути.

"Для продления срока службы магистралей, не дожидаясь капитальных ремонтов, более чем на 1,3 тысячи километров пути провели промежуточные работы. Выправили путь, поменяли рельсы и скрепления, очистили щебень, восстановили водоотводы и дренажные системы", — пишет компания.

Уточняется, что своевременные ремонтно-путевые работы позволяют увеличить допустимую скорость движения поездов, повысить безопасность и надежность перевозок, а пассажирам — почувствовать плавность хода поезда.

РЖД в 2021 году отремонтировали свыше 4,9 тысячи километров пути и уложили 2,2 тысячи новых стрелочных переводов.