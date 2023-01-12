Крымский мост закроют для автотранспорта 14 января
Минтранс: Крымский мост будет временно закрыт для автотранспорта 14 января из-за ремонта
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. На Крымском мосту временно закроют движение автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск из-за ремонтных работам, с 3.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ.
"14 января в 03.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.
"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", — добавили в Минтрансе.