МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) приняло на себя полную ответственность и извинилось за случайное закрытие воздушного пространства крупнейшего аэропорта страны на Новый год. Китай готов возобновить переговоры с Филиппинами по разработке нефти и газа

"От имени CAAP и DOTr (министерство транспорта Филиппин – ред.) мы приносим наши искренние извинения всем тем, кто испытал неудобства и пострадал из-за этого обстоятельства", — заявил гендиректор CAAP Мануэль Тамайо, слова которого привела филиппинская газета Inquirer.

Тысячи путешественников "застряли" в крупнейшем аэропорте Манилы 1 января после того, как в энергосистеме произошел сбой и все воздушное пространство оказалось закрытым. Отказ системы аэропорта затронул около 65 тысяч пассажиров, чьи рейсы были либо отменены, либо задержаны.