МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Центр исследования геологических катастроф Индонезии (PVMBG) предупредил пилотов об опасности полетов после извержения самого высокого вулкана страны на острове Суматра, выбросившего густой пепел на высоту более 1200 метров. Филиппины извинились за закрытие воздушного пространства на Новый год

"По данным PVMBG, извержение вулкана Керинчи произошло в четверг (01.12.2022) в 18.10 по местному времени (13.10 мск – ред.). Высота наблюдаемого столба пепла составляла примерно 1200 метров над пиком горы или 5005 метров над уровнем моря", — сказано в пресс-релизе ведомства.

PVMBG призвал не совершать полеты вокруг горы Керинчи, так как "есть вероятность, что извержение снова произойдет".

Керинчи проявляет активность почти каждый год, за последнее время самые сильные извержения наблюдались в 2004 и 2009 годах. В последний раз Керинчи извергался в среду, тогда вулкан выбросил пепел на высоту до 900 метров.