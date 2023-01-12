МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Делегация Ирана в ОАЭ провела переговоры по сотрудничеству в сфере торговли, нефти и газа, а также обсудила проект международного транспортного коридора "Север–Юг", передает агентство IRNA. В Минфине назвали условие исключения ОАЭ из "черного списка" офшоров

"В ходе визита в ОАЭ иранской высокопоставленной экономической делегации во главе с замглавы МИД Ирана при рассмотрении вопросов сотрудничества Тегерана с Абу-Даби были затронуты сферы транспорта, транзита товаров, МТК "Север–Юг", вопросы комбинированных транзитных перевозок, а также нефтегазовая и нефтехимическая отрасли", – говорится в сообщении.