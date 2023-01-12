МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января и будет отправлять туристов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх на рейсах авиакомпании Red Wings вместо iFly, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Индонезия предупредила пилотов об опасности полетов над ее территорией

Авиакомпания iFly в конце декабря уведомила туроператора Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из России. Причинами стали отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенные ограничения на пролет ряда других государств.

"Tez Tour возобновляет полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх клиенты туроператора смогут на рейсах авиакомпании Red Wings", — сообщили в туроператоре.

Вылеты из Москвы запланированы с частотой пять дней в неделю из аэропортов Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани.

Стоимость недельных туров с проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено" и вылетом из столицы начинается от 50,3 тысячи рублей на человека, из Екатеринбурга — от 54,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — от 51,8 тысячи рублей, из Казани — от 45,4 тысячи рублей. Также для бронирования доступны туры с авиаперелетом GDS и отдельно проживание.