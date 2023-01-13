МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Земельные участки планируется изъять для государственных нужд в целях реализации проекта строительства аэропортового комплекса в Бодайбо (Иркутская область), сообщает Росавиация. Ryanair закрывает базу в аэропорту Брюсселя, сообщили СМИ

"Росавиация сообщает о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд в целях реализации проекта "Строительство аэропортового комплекса (Бодайбо, Иркутская область)", — говорится в сообщении.

Росавиация опубликовала перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию: улица Пионерская, дома 1, 4, 6, 8, 14, 18, участок 16/2; улица Первомайская, дома 37, 39, 41, 43, 45, 51, 65, также в списке значится участок с кадастровым номером 38:22:000074:34 без адреса (улица Первомайская).

"Выявление правообладателей земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости осуществляется вдоль полосы аэропорта Бодайбо на территории Бодайбинского городского поселения Бодайбинского района Иркутской области", — отмечает Росавиация.