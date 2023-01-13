МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. РЖД, грузоотправители и операторские компании занимаются развитием технических решений и инфраструктуры для повышения эффективности перевозок контейнеров в полувагонах, следует из сообщения компании. РЖД обновили более 4,8 тысяч километров пути в 2022 году

Брифинг для грузоотправителей провел первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.

"Погрузка контейнеров в полувагоны — это эффективное и долгосрочное решение. Ежедневно с Дальнего Востока так отправляется уже порядка 1 тысячи TEU. И участники рынка в связи с этим активно перестраивают свою работу. При изменившихся грузопотоках данная технология позволяет сгладить дисбалансы и повысить эффективность использования вагонов и инфраструктуры", — говорится в сообщении РЖД.

Железнодорожная монополия отмечает, что ряд операторских компаний уже включились в работу по поиску долгосрочных технических решений для таких перевозок.

"Чтобы обеспечивать надежное крепление контейнера в полувагоне, рассматриваются не только надувные подушки и деревянные распорки, но и стационарные устройства", — пишут РЖД, отмечая, что намерены всячески поддерживать это направление.

Компания планирует развивать для этого и свои контейнерные площадки, включая приобретение ричстакеров, автомобильных контейнеровозов, а также организацию работы дополнительных маневровых локомотивов.