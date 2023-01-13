МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. РЖД считают возможным увеличить перевозки нефтепродуктов на "узких местах" сети за счет использования шестиосных сочлененных цистерн, сообщила компания. СПбМТСБ ожидает спокойствия на рынке нефтепродуктов в России

Это обсуждалось в ходе брифинга для грузоотправителей, который провел первый замглавы РЖД Сергей Кобзев.

"Еще одним решением для увеличения перевозок на лимитирующих направлениях могут стать шестиосные сочлененные цистерны", — говорится в сообщении РЖД.

Компания отмечает, что этот подвижной состав уже сертифицирован. "В них можно отправлять больше нефтеналивных грузов", — сообщают РЖД.

Представитель компании пояснил РИА Новости, что такие цистерны позволяют перевозить больше груза при той же длине поезда за счет наличия дополнительной колесной тележки и отсутствия автосцепок в местах сочленения.