МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 22 февраля запустит рейсы в Стамбул из Казани, с 23 февраля — из Махачкалы, сообщается в релизе авиакомпании. "Победа" запустит рейсы из Москвы в Дубай с 28 января

"Первый рейс по маршруту Казань–Стамбул состоится 22 февраля 2023 года. Полеты будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям… Полеты по маршруту Махачкала–Стамбул начнутся 23 февраля 2023 года и будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Как уточняет компания, продажи билетов уже открыты.