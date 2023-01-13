"Победа" запустит рейсы в Стамбул из Махачкалы и Казани
"Победа" запустит рейсы в Стамбул из Махачкалы и Казани в конце февраля
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 22 февраля запустит рейсы в Стамбул из Казани, с 23 февраля — из Махачкалы, сообщается в релизе авиакомпании.
"Первый рейс по маршруту Казань–Стамбул состоится 22 февраля 2023 года. Полеты будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям… Полеты по маршруту Махачкала–Стамбул начнутся 23 февраля 2023 года и будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.
Как уточняет компания, продажи билетов уже открыты.