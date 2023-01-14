МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" после решения суда сообщил, что в ближайшее время уточнит правила провоза ручной клади.

"Авиакомпания "Победа", безусловно, соблюдает действующее законодательство. В ближайшее время "Победа" уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту воздушного судна, не создавая неудобств друг для друга", — говорится в сообщении пресс-службы лоукостера.

Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам дела, история началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения.

"Победа" оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ.

В решении суда сказано, что установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади.

Отмечается, что применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.