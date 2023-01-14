МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 4.00 субботы в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ. Лоукостер "Победа" уточнит правила провоза ручной клади

Ранее министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск.

"Сегодня в 12.10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.