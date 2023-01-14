БУЭНОС-АЙРЕС, 13 янв — ПРАЙМ. Международный аэропорт в популярном у туристов перуанском городе Куско, приостановивший работу два дня назад на фоне протестов, снова осуществляет вылеты, сообщило министерство транспорта и коммуникаций страны. Суд вынес приговор экс-президенту Перу по делу о мятеже

"Этим утром возобновлена работа международного аэропорта… в Куско", — говорится в сообщении.

Протесты в этом городе вспыхнули в среду, протестующие пытались добраться до международного аэропорта, чтобы захватить его, но полиция перекрыла им путь. В правоохранителей полетели камни. В ходе протестов в Куско погиб один человек и 55 пострадали.

Недалеко от Куско находится известный на весь мир древний город инков Мачу-Пикчу.

Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря прошлого года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.

Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу президента Перу и стала первой женщиной на этом посту. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде из-за гибели людей в результате протестов.