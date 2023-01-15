МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 17 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ. Хуснуллин рассказал о ходе восстановления Крымского моста

"17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

"Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", — добавили в Минтрансе.