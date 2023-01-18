МАХАЧКАЛА, 18 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запускает с 15 февраля прямые рейсы из аэропорта Махачкалы в Тель-Авив, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта. "Победа" запустит рейсы Владикавказ — Стамбул с 8 марта

"Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из аэропорта Махачкалы в Тель-Авив. Вылеты в Израиль стартуют 15 февраля и будут осуществляться по средам на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet 100", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, длительность полета 3 часа 50 минут.

Билеты можно приобрести в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.