ТБИЛИСИ, 19 янв — ПРАЙМ. Тбилиси будет приветствовать возобновление прямого авиасообщения России и Грузии, поскольку это облегчит положение граждан, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. "Хабаровские авиалинии" включили в единую дальневосточную авиакомпанию

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее в среду выразил надежду на скорое возобновление прямого авиасообщения с Грузией.

"В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение прекратить полеты… Когда речь идет об облегчении положения наших граждан, мы приветствуем любое такое решение", — сказал Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

По его словам, на территории России проживают около миллиона этнических грузин, а также азербайджанцы, армяне с грузинским гражданством.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. МИД РФ в ответ на вопросы СМИ сообщал, что Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть "двусторонним движением".