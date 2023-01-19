ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — ПРАЙМ. Международный аэропорт Владивостока в 2022 году впервые в истории обслужил более 2 миллионов человек на внутренних рейсах, всего по итогам года пассажиропоток вырос на 17%, составив 2,118 миллиона человек, сообщила пресс-служба воздушной гавани. "Пулково" впервые занял второе место в России по объему пассажиропотока

В 2021 году аэропорт обслужил 1,815 миллиона пассажиров.

"Международный аэропорт Владивостока… за 2022 год… увеличил пассажиропоток на 17%, обслужив 2 миллиона 118 тысяч пассажиров и тем самым подтвердил статус крупнейшего дальневосточного аэропорта. Впервые за всю историю воздушной гавани Приморья пассажиропоток на внутренних воздушных линиях превысил отметку в 2 миллиона пассажиров: за отчетный период аэропорт обслужил 2 миллиона 65 тысяч пассажиров, что на 19% выше показателя 2021 года", — говорится в сообщении.

Наибольший вклад в увеличение пассажиропотока на внутрироссийских воздушных линиях наряду с московским направлением обеспечили рейсы в Хабаровск, Благовещенск и Якутск. Самыми популярными направлениями в 2022 году стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск.

Кроме того, как сообщает аэропорт, авиакомпания "Аэрофлот" расширила свою полётную программу во Владивосток: открылись новые рейсы в Санкт-Петербург, значительно увеличено количество рейсов в Москву до пяти раз в день. "Внутренняя маршрутная сеть аэропорта пополнилась новыми рейсами авиакомпании "Уральские авиалинии" в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и беспосадочными рейсами в Екатеринбург, а также рейсами нового партнера аэропорта – авиакомпании iFly в Сочи. Авиакомпания S7 Airlines возобновила выполнение рейсов из Владивостока в Хабаровск", — отмечает аэропорт.

Авиакомпания "Аврора" обеспечила широкую сеть рейсов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока, включая Благовещенск, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Читу и другие.

Особое внимание уделялось восстановлению международного авиасообщения: в 2022 году пассажиропоток на международных линиях составил 53 тысячи человек. "У жителей и гостей края вновь появилась возможность отправиться из Владивостока в популярные города Таиланда на рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и Azur Air. Открытие прямого рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" в столицу Лаоса Вьентьян стало значимым событием в истории развития аэропорта Владивосток. В конце года были открыты рейсы нового партнера — монгольского перевозчика Hunnu Air на новом для аэропорта направлении — Улан-Батор", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году были запущены новые онлайн сервисы на сайте аэропорта по поиску авиабилетов, оформлению туристического страхования, бронированию экскурсий, трансфера и отелей, а также внедрены новые программы доступа в бизнес-залы.

В 2022 году в аэропорту обработано более 31 тысячи тонн груза и почты.